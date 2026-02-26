Форма поиска по сайту

26 февраля, 08:45

В мире

Жители Японии могут подготовиться к природным катаклизмам в тренировочных центрах

Извержение грязевого вулкана началось в Колумбии

Сотни российских туристов столкнулись с дождями на Бали

Новости мира: лесной пожар во Флориде охватил 10 тысяч гектаров

В Сети появились сообщения о мазуте на пляжах Пхукета

Новости мира: около 30 человек погибли на юго-востоке Бразилии из-за наводнения

Новости мира: архив с миллионами файлов об НЛО исчез после указа Трампа

Новости мира: 30 человек погибли в Бразилии из-за ливней

Хоккейный болельщик разбил телевизор после поражения Канады в финале Олимпиады

Новости мира: 50 роботов-андроидов показали мастерство кунг-фу в Пекине

В Японии действуют специальные тренировочные центры, где учат правильно действовать во время природных катаклизмов. Один из самых известных и реалистичных – Учебный центр безопасности жизни Хондзе в Токио.

В образовательном комплексе созданы интерактивные симуляции для подготовки людей к реальным стихийным бедствиям. Посетители могут безопасно испытать землетрясения магнитудой 7, наводнения, пожары и задымление.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

за рубежомвидеоПолина БрабецЕгор Бедуля

Скажется ли рост цен на оптоволокно на стоимости домашнего интернета?

При строительстве сетей стоимость прокладки в новых районах может вырасти

Подорожание коснется локально тех мест, где интернета раньше не было

Чем опасен ранний выход из декрета?

В первые три года жизни для психологического развития ребенку важна мама

В состоянии стресса как у взрослых, так и у детей блокируется появление новых нейронов

Чем опасны постоянные задержки в офисе?

Задержки чреваты выгоранием, которое формируется постепенно

Падает концентрация, снижается эффективность, и в итоге страдает качество выполнения обязанностей

Почему зумеры предпочли удаленке смены на вахте?

Женщины отмечают, что благодаря такой деятельности смогли почувствовать себя сильными и независимыми

Рост интереса зумеров к вахтовой работе связан с их менталитетом и особенностями мышления

Что изменит закон о защите русского языка в сфере бизнеса?

Визуально это отразится на многом, начиная от вывесок и табличек, заканчивая указателями

Любой бизнес в связи с новыми правилами в той или иной степени понесет издержки

Чем опасен первый ретроградный Меркурий в 2026 году?

В это время стоит готовиться к сбоям в планах и череде мелких неурядиц

У многих будет ощущение, что "с головой и речью творится что-то неладное"

Чем огромный госдолг США угрожает мировой экономике?

Ситуация достаточно напряженная, потому что госдолг опережает ВВП

При негативном сценарии экономика рискует двинуться в сторону глобальной рецессии

Как пройдет курортный сезон в Анапе летом 2026 года?

Отели в Анапе в целом готовы к приему гостей

На сегодняшний день продажи туров в Анапу идут в два раза активнее в сравнении с 2025 годом

