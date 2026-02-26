26 февраля, 08:45В мире
Жители Японии могут подготовиться к природным катаклизмам в тренировочных центрах
В Японии действуют специальные тренировочные центры, где учат правильно действовать во время природных катаклизмов. Один из самых известных и реалистичных – Учебный центр безопасности жизни Хондзе в Токио.
В образовательном комплексе созданы интерактивные симуляции для подготовки людей к реальным стихийным бедствиям. Посетители могут безопасно испытать землетрясения магнитудой 7, наводнения, пожары и задымление.
