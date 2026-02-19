Новости мира: мощный сель едва не смыл небольшой город в Эквадоре

В Эквадоре мощный сель едва не смыл небольшой городок Алауси. Грязевые потоки уносили все, что было на пути. Напор не выдерживали даже крупные внедорожники. Горожане старались не выходить из домов, а те, кто оказался на улице, держались подальше от реки из земли и камней.

В Турции полностью заблокировано движение на трассе Анталья – Конья. На магистрали образовалось огромное озеро, которое растянулось почти на 3 километра, охватив также прилегающие транспортные развязки. На отдельных участках уровень воды поднялся до 3 метров. Наводнение произошло после мощных ливневых дождей.

