Новости мира: город Эль-Ксар-эль-Кебир в Марокко может полностью уйти под воду

Город Эль-Ксар-эль-Кебир в Марокко может полностью уйти под воду. Его заливают непрекращающиеся дожди. Из госпиталя эвакуировали пациентов, а местных жителей вывозят во временные лагеря, которые развернули вооруженные силы королевства. Продолжает действовать режим повышенной готовности. В водохранилище поступает больше воды, чем оно может вместить.

На Сицилии продолжает движение огромный оползень. Его размер уже достиг 350 кубометров. Местные власти эвакуировали из города Нишеми более 1,5 тысячи человек. Кроме того, спасателям удалось вывезли из зоны риска животных. Министерство обороны Италии направило армию для обеспечения проходимости дорог и мостов. Оползень на острове сформировался в результате мощных ливней.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.