30 января, 08:00

Происшествия

Новости мира: город Эль-Ксар-эль-Кебир в Марокко может полностью уйти под воду

Новости регионов: дело возбуждено после гибели постояльцев интерната в Прокопьевске

"Московский патруль": суд Подмосковья рассмотрел дело о вымогательстве и поджоге машины

Новости регионов: в Махачкале спасли экипаж тонущего иранского судна

В Москве кибермошенники украли у страховых компаний более 60 миллионов рублей

Взрыв и пожар произошли на фабрике в Буэнос-Айресе

Пожар вспыхнул в таунхаусе в Москве

Новости мира: пожар произошел на фабрике сандалий в Индонезии

Шторм "Кристин" накрыл Португалию

Новости мира: в Куршавеле ликвидировали пожар в бутике Rendez-Vous

Город Эль-Ксар-эль-Кебир в Марокко может полностью уйти под воду. Его заливают непрекращающиеся дожди. Из госпиталя эвакуировали пациентов, а местных жителей вывозят во временные лагеря, которые развернули вооруженные силы королевства. Продолжает действовать режим повышенной готовности. В водохранилище поступает больше воды, чем оно может вместить.

На Сицилии продолжает движение огромный оползень. Его размер уже достиг 350 кубометров. Местные власти эвакуировали из города Нишеми более 1,5 тысячи человек. Кроме того, спасателям удалось вывезли из зоны риска животных. Министерство обороны Италии направило армию для обеспечения проходимости дорог и мостов. Оползень на острове сформировался в результате мощных ливней.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

происшествияпогодаза рубежомвидеоПолина БрабецЕгор Бедуля

