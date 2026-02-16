Новости мира: ежегодный карнавал стартовал в Рио-де-Жанейро

В Рио-де-Жанейро стартовал ежегодный карнавал. С 13 по 18 февраля по улицам города проходят парады. Участники в ярких костюмах с перьями и блестками передвигаются на специальных платформах под барабаны самбы.

Кроме того, в Канзас-Сити прошел ежегодный парад с яркими костюмами и пранками. Взрослые и дети выходили на улицы с музыкой и танцами. Местная команда шутников устраивала розыгрыши: участников обсыпали серпантином или обматывали туалетной бумагой.

