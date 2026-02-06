Форма поиска по сайту

06 февраля, 17:45

В мире

Традиционный фестиваль сакуры у горы Фудзи отменили в Японии

Традиционный фестиваль сакуры у горы Фудзи отменили в Японии

Традиционный фестиваль сакуры у горы Фудзи отменили в Японии. Праздник проходил в этом районе на протяжении нескольких лет. Причиной стал наплыв туристов, на поведение которых жаловались местные жители, отмечая шум, мусор и случаи несанкционированного проникновения в частные дома.

Кроме того, из-за скопления людей детям приходилось идти в школу по проезжей части. Несмотря на отмену фестиваля, власти планируют усилить охрану и организовать временную парковку.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

за рубежомвидеоМаксим ШаманинАлина Гилева

Чем обусловлен тренд на посещение бань у зумеров?

Спрос растет благодаря воссозданию атмосферы настоящей деревенской бани, которая помогает расслабиться

Популярность бань объясняется и трендом на здоровый образ жизни

Что будет с ценами на овощи в 2026 году?

Сезонного уменьшения стоимости овощей традиционно стоит ждать ближе к лету

В долгосрочном плане цены будут продолжать общую тенденцию к росту из-за инфляции

Существуют ли "критические дни" у мужчин?

Синдром мужской раздражительности возникает из-за недостаточной выработки тестостерона

Эта проблема сказывается на психологическом состоянии, делая мужчину эмоционально более уязвимым

Как устроить себе отдых на Мальдивах по привлекательной цене?

Авиакомпании предлагают доступные перелеты в невысокий сезон и межсезонье

Можно жить не в люксовом отеле, а в туристическом жилье типа гестхауса

Почему частая смена работы становится трендом?

Многие быстро теряют интерес к должности, называют атмосферу "токсичной"

Нередко соискатели выбирают вакансии спонтанно

Какие уловки подготовили мошенники к 14 февраля?

Одной из самых привычных схем для злоумышленников является "доставка"

Еще одна не менее популярная схема – обман с помощью фишинговых сайтов

Возобновится ли диалог между Россией и Европой в ближайшей перспективе?

Эксперты уверены: РФ есть и будет важным международным фактором, ее невозможно игнорировать

Сейчас речь может идти только о начале длительного процесса восстановления отношений

Когда наступит сезон весенней аллергии в 2026 году?

Начало знаменуется зацветанием кустарников, а процесс запускается в конце февраля и марте

Четкий график цветения позволяет заранее подготовиться к грядущему сезону

