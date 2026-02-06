Традиционный фестиваль сакуры у горы Фудзи отменили в Японии. Праздник проходил в этом районе на протяжении нескольких лет. Причиной стал наплыв туристов, на поведение которых жаловались местные жители, отмечая шум, мусор и случаи несанкционированного проникновения в частные дома.

Кроме того, из-за скопления людей детям приходилось идти в школу по проезжей части. Несмотря на отмену фестиваля, власти планируют усилить охрану и организовать временную парковку.

