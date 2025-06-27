27 июня, 07:15Политика
Премьер-министр Италии привлекла внимание пользователей повышенной эмоциональностью
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони оказалась в центре внимания благодаря своей повышенной эмоциональности. Ее живая мимика отвлекала от ответов на вопросы журналистов на саммите НАТО.
Мелони не могла спокойно стоять, корчила гримасы и почесывала нос. Пользователи в комментариях под публикацией в социальных сетях предположили, что премьер Италии употребляет запрещенные препараты.
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