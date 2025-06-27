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27 июня, 07:15

Политика

Премьер-министр Италии привлекла внимание пользователей повышенной эмоциональностью

Премьер-министр Италии привлекла внимание пользователей повышенной эмоциональностью

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Премьер-министр Италии Джорджа Мелони оказалась в центре внимания благодаря своей повышенной эмоциональности. Ее живая мимика отвлекала от ответов на вопросы журналистов на саммите НАТО.

Мелони не могла спокойно стоять, корчила гримасы и почесывала нос. Пользователи в комментариях под публикацией в социальных сетях предположили, что премьер Италии употребляет запрещенные препараты.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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