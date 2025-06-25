Госдума обязала компании разрешить установку RuStore на свои устройства

Госдума приняла закон, который обязывает компании, в том числе Apple, не препятствовать установке единого российского магазина приложений RuStore на свои устройства. Нововведение, принятое во втором и третьем чтениях, направлено на то, чтобы зарубежные платформы не могли ограничивать доступ к отечественным сервисам.

Закон вступит в силу с 1 сентября этого года. Эксперты отмечают, что для пользователей продукции Apple серьезных изменений не произойдет: даже при покупке новых гаджетов, ввезённых по параллельному импорту, процесс использования останется прежним.

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