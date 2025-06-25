Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

25 июня, 07:30

Политика

Госдума обязала компании разрешить установку RuStore на свои устройства

Госдума обязала компании разрешить установку RuStore на свои устройства

Российская армия освободила Дылеевку в ДНР

Трамп потребовал увеличить оборонные расходы стран НАТО до 5% ВВП

В Тегеране прошли массовые шествия в поддержку военных действий Ирана

Трамп прибыл в Нидерланды для участия в саммите НАТО

"Московский патруль": в Госдуме рассмотрят полный запрет продажи вейпов

В России станет обязательной предустановка отечественного магазина приложений RuStore

МАГАТЭ не зафиксировало радиационного воздействия на людей и окружающую среду в Иране

Эксперты рассказали о влиянии ближневосточного конфликта на импорт товаров в РФ

Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что Тегеран готов к переговорам

Госдума приняла закон, который обязывает компании, в том числе Apple, не препятствовать установке единого российского магазина приложений RuStore на свои устройства. Нововведение, принятое во втором и третьем чтениях, направлено на то, чтобы зарубежные платформы не могли ограничивать доступ к отечественным сервисам.

Закон вступит в силу с 1 сентября этого года. Эксперты отмечают, что для пользователей продукции Apple серьезных изменений не произойдет: даже при покупке новых гаджетов, ввезённых по параллельному импорту, процесс использования останется прежним.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
политикатехнологиивидеоДмитрий КозачинскийДарья Ермакова

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика