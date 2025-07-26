Сбивший амурского тигра водитель не затормозил при виде животного на дороге

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Сбивший на уссурийской трассе в Приморском крае водитель двигался с высокой скоростью и при появлении животного на дороге не затормозил. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя краевого УМВД.

Сотрудники полиции выяснили, что тигр пересекал проезжую часть на 682 километре автодороги Хабаровск–Владивосток по ходу движения транспортного средства. В этот момент водитель за рулем автомобиля Volkswagen Touareg двигался с высокой скоростью и при виде зверя на трассе не снизил ее, совершив наезд на тигра.

При этом в полиции отметили, что трасса в 5 утра была пустой, а водитель неоднократно привлекался к административной ответственности за превышение скоростного режима.

Сообщение о найденном сбитом тигре на дороге поступило в краевое УМВД утром 26 июля. Гендиректор Центра Амурский тигр Сергея Арамилева сообщил, что на трассе была обнаружена молодая самка амурского тигра.