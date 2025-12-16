Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

16 декабря, 11:51

Происшествия
Главная / Новости /

DM: в США угонщик авто поблагодарил полицейских за спасение от пришельцев

В США мужчина угнал авто и поблагодарил полицию за спасение от инопланетян

Фото: 123RF.com/vankok

В США 36-летний Кэлвин Кертис Джонсон угнал машину и поблагодарил полицию за спасение от инопланетян. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на Dangerous Minds.

Инцидент произошел 8 декабря в городе Ормонд-Бич, который расположен в американском штате Флорида. СМИ выяснило, что мужчина угнал автомобиль BMW 230i Cabriolet 2018 года, который стоит примерно 25 тысяч долларов (около 1,9 миллиона рублей. – Прим. ред.).

Оказалось, что Джонсон воспользовался тем, что владелец автомобиля отправился выгуливать свою собаку и оставил ключи от машины внутри. Очевидцы рассказали, что водитель разогнался до 200 километров в час, после чего потерял контроль на транспортным средством и врезался в ограждение.

После происшествия машина воспламенилась, однако Джонсон успел выбраться из автомобиля. Прибывшим сотрудникам полиции мужчина рассказал, что они спасли его от "пришельцев и людей Икс", которых он обвинил в случившемся. Кроме того, злоумышленник заявил, что не угонял транспортное средство, а "телепортировался" в него.

Злоумышленнику предъявлены обвинения в угоне машины и управлении транспортным средством без прав. Прокуратура планирует предъявить дополнительные обвинения, в том числе за превышение скорости и другие нарушения ПДД.

Ранее 21-летний житель США Малик Паттерсон угнал Rolls-Royce Cullinan стоимостью примерно 400–500 тысяч долларов и разбил его о стену ресторана быстрого питания Checkers во Флориде.

ДТП произошло возле отеля Hilton. Полицейские быстро заметили гонщика, но не стали его преследовать, решив, что молодой человек не справился с управлением. В аварии никто не пострадал, а хозяин заведения отнесся с пониманием и сочувствием к злоумышленнику.

Подросток угнал автомобиль в Ленобласти

Читайте также


происшествияза рубежом

Главное

Кто останется без 13-й зарплаты?

Наиболее сложная ситуация сложилась в строительстве, где премии сократили почти повсеместно

Также проблема усугубляется в металлургии и машиностроении

Читать
закрыть

Какие профессии будут самыми востребованными в России?

Врачи, педагоги, работники культурной сферы всегда будут востребованы

Для будущего России также важны инженерные и технологические направления

Читать
закрыть

Когда в Москве закончится оттепель?

В столице началась оттепель, которая продлится минимум до середины третьей декады декабря

В ближайшие дни ждать существенных осадков не стоит

Читать
закрыть

Что известно о нападении на школу в Одинцове?

Вооруженный ученик напал на школу в подмосковном поселке Горки-2 16 декабря

Один ребенок погиб, а охранник получил ранения

Читать
закрыть

Как мошенники обманывают россиян перед Новым годом?

Мошенники обманывают россиян с помощью рассылки сообщений якобы от "Госуслуг"

Одна из самых популярных предновогодних мошеннических схем связана с "13-й зарплатой"

Читать
закрыть

Почему пенсионерку из Люберец выкинули из единственного жилья?

К этому причастны ее квартиранты – мать и сын, которым женщина сдавала комнату с 2002 года

Отношения пенсионерки и квартирантов испортились, когда мужчина уговорил женщину взять на себя кредит

Читать
закрыть

Нужно ли запретить название "детское шампанское" для газировки?

Мера поможет избежать формирования у несовершеннолетних пагубных привычек

Эксперты уверены: склонность к алкоголизму формируется в семьях, где употребление таких напитков считается нормой

Читать
закрыть

Могут ли уволить за неудачный розыгрыш на работе?

В России впервые зафиксирован случай увольнения сотрудника из-за розыгрыша с использованием ИИ

Эксперты уточняют: на практике увольнение за шутку не является редкостью

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика