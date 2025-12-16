DM: в США угонщик авто поблагодарил полицейских за спасение от пришельцев

Фото: 123RF.com/vankok

В США 36-летний Кэлвин Кертис Джонсон угнал машину и поблагодарил полицию за спасение от инопланетян. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на Dangerous Minds.

Инцидент произошел 8 декабря в городе Ормонд-Бич, который расположен в американском штате Флорида. СМИ выяснило, что мужчина угнал автомобиль BMW 230i Cabriolet 2018 года, который стоит примерно 25 тысяч долларов (около 1,9 миллиона рублей. – Прим. ред.).

Оказалось, что Джонсон воспользовался тем, что владелец автомобиля отправился выгуливать свою собаку и оставил ключи от машины внутри. Очевидцы рассказали, что водитель разогнался до 200 километров в час, после чего потерял контроль на транспортным средством и врезался в ограждение.

После происшествия машина воспламенилась, однако Джонсон успел выбраться из автомобиля. Прибывшим сотрудникам полиции мужчина рассказал, что они спасли его от "пришельцев и людей Икс", которых он обвинил в случившемся. Кроме того, злоумышленник заявил, что не угонял транспортное средство, а "телепортировался" в него.

Злоумышленнику предъявлены обвинения в угоне машины и управлении транспортным средством без прав. Прокуратура планирует предъявить дополнительные обвинения, в том числе за превышение скорости и другие нарушения ПДД.

Ранее 21-летний житель США Малик Паттерсон угнал Rolls-Royce Cullinan стоимостью примерно 400–500 тысяч долларов и разбил его о стену ресторана быстрого питания Checkers во Флориде.

ДТП произошло возле отеля Hilton. Полицейские быстро заметили гонщика, но не стали его преследовать, решив, что молодой человек не справился с управлением. В аварии никто не пострадал, а хозяин заведения отнесся с пониманием и сочувствием к злоумышленнику.

