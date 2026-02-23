Новости мира: больше 60 млн человек оказались в зоне ЧП из-за снегопада в США

В США больше 60 миллионов человек оказались в зоне ЧП из-за мощного снегопада. Без электричества остались жители 100 тысяч домов в штатах Делавэр, Нью-Джерси, Вирджиния и Мэриленд. По данным метеорологов, сегодня там может выпасть от 30 до 60 сантиметров снега.

В Анталье 80-летняя женщина сутки провела в каменной ловушке. Накануне женщина ушла пасти коз и не вернулась домой, родные тут же забили тревогу и обратились к властям. Поиски длились всю ночь и лишь утром Шахин нашли в трех километрах от дома в расщелине между скалами. Женщину госпитализировали и, по сообщениям, она уже идет на поправку.

