Новости мира: около 30 человек погибли на юго-востоке Бразилии из-за наводнения

Около 30 человек погибли на юго-востоке Бразилии из-за наводнений и оползней, вызванными дождями. Многие жители оказались заблокированы в своих домах. Подобраться к ним сложно из-за последствий оползней. Для поиска людей под завалами спасатели и военные задействовали вертолеты.

На Бали произошли крупнейшие за последнее время наводнения. Там три дня не прекращались сильные ливни, и десятки районов затопило. Власти объявили высший уровень погодной опасности и призывают отдыхающих быть осторожнее. В местах подтоплений можно увидеть змей.

