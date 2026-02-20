Новости мира: вулкан Канлаон проснулся на филиппинском острове Негрос

На филиппинском острове Негрос проснулся вулкан Канлаон. Извержение длилось две минуты. Столб пепла поднялся в небо на высоту почти 5 километров. В районе вулкана объявили второй уровень опасности из пяти.

В американском штате Калифорния на горнолыжном курорте три медведя напугали семью лыжников. Животные вышли прямо на трассу, где катались люди, а потом скрылись в лесу. Предположительно, это была медведица с двумя малышами.

