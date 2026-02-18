Форма поиска по сайту

18 февраля, 14:30

Происшествия

Новости регионов: автобус столкнулся с бензовозом в Ростовской области

Сервис доставки отключит от системы курьера, проехавшего на электровелосипеде с ребенком

Междугородний автобус столкнулся с бензовозом на трассе М-4 "Дон"

Новости регионов: задержана министр культуры Башкирии Шафикова

Около 4 тысяч человек эвакуировали в США во время пожара

ГАИ начала искать курьера, который вместе с ребенком проехал на электровелосипеде

Внедорожник загорелся на внутренней стороне 47-го километра МКАД

Новости мира: лавина сошла в Италии на курорте Курмайор

"Московский патруль": налетчик забрал из ювелирного салона украшения на 2 млн рублей

В расселенном доме в Москве нашли десятки истощенных собак

Междугородний автобус, следовавший по маршруту Москва – Стаханов, столкнулся с бензовозом в Ростовской области на трассе М-4. Удар пришелся в переднюю часть пассажирского транспорта, кабина сильно деформировалась. В салоне находились 17 пассажиров.

ФСБ предотвратила теракт в Челябинске. В ведомстве сообщили о задержании 18-летнего местного жителя, ранее не судимого. По данным следствия, он получил от украинских спецслужб задание убить высокопоставленное лицо с помощью самодельного взрывного устройства.

Побьет ли циклон "Валли" рекорд по осадкам в Москве?

За три часа снегопада сугробы в столице прибавили 6–7 сантиметров

Высота снежного покрова приблизится к экстремальным значениям, но вряд ли их превзойдет

Нужен ли в России реестр инвестблогеров?

В интернете распространяется много неквалифицированных советов

Эксперты уверены: огромный спектр рекомендаций может привести к серьезным последствиям

Законно ли забирать у партнера подарки после расставания?

Требовать назад имущество, которое человек передал добровольно, невозможно

В подобной ситуации можно обратиться со встречным иском и потребовать моральную компенсацию

Что известно о возможной блокировке Telegram в РФ с 1 апреля?

Эксперты допускают разные сценарии – от снятия ограничений до тотального запрета

Многие считают сообщения о блокировке информационным вбросом

Сочетания с какими продуктами сделают пельмени полезным блюдом?

Готовить блюдо стоит в домашних условиях, контролируя его состав

Желательно, чтобы в пельменях не было соевого белка

Нужно ли регулировать деятельность блогов о здоровье?

Любые врачебные советы должны находиться под контролем государства

Приносить реальную пользу могут блогеры, которые рассказывают о правах пациентов

К чему приведет новое экспресс-тестирование по слюне для водителей?

Введение экспресс-тестов через слюну направлено на борьбу с наркотиками

Эксперты предполагают, что экспресс-тест даст возможность проверок на лекарства

Введут ли онлайн-продажу товаров "18+" по биометрии?

Мера поможет защитить подрастающее поколение от такой продукции

Однако возможны кражи биометрических данных и использования их в мошеннических схемах

