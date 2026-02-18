Новости регионов: автобус столкнулся с бензовозом в Ростовской области

Междугородний автобус, следовавший по маршруту Москва – Стаханов, столкнулся с бензовозом в Ростовской области на трассе М-4. Удар пришелся в переднюю часть пассажирского транспорта, кабина сильно деформировалась. В салоне находились 17 пассажиров.

ФСБ предотвратила теракт в Челябинске. В ведомстве сообщили о задержании 18-летнего местного жителя, ранее не судимого. По данным следствия, он получил от украинских спецслужб задание убить высокопоставленное лицо с помощью самодельного взрывного устройства.

