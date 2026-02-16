В Москве задержали подростка и его мать после того, как он прокатился на крыше автобуса

В Москве задержали подростка вместе с его матерью после того, как он прокатился на крыше автобуса. Экстремальное развлечение 17-летний зацепер устроил на Вешняковской улице.

Видео с ним заметили в Сети инспекторы ГАИ. Они быстро установили личность молодого человека. На нарушителя и его мать составили административные протоколы за мелкое хулиганство и неисполнение родительских обязанностей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.