23 января, 22:30

Происшествия

Плохая погода привела к перебоям с электричеством в Мурманске

Плохая погода привела к перебоям с электричеством в Мурманске

Автомобиль загорелся на проспекте Маршала Жукова в Москве

"Московский патруль": похититель уникальной коллекции картин задержан в Подмосковье

"Московский патруль": почти половина кроссовок на маркетплейсах оказалась подделкой

"Московский патруль": поджигатель релейных шкафов на железной дороге задержан в Москве

Коммунальщики потушили горящую машину в столице с помощью снега

Двое детей провалились под лед реки в Брянске

Пропавший в Красноярске подросток стал жертвой мошенников

Мужчина окунул детей в холодное море в Сочи

На Новорязанском шоссе произошла крупная авария

В Мурманске из-за неблагоприятных погодных условий произошли массовые перебои в электроснабжении. В городе отключились светофоры и остановились троллейбусы, что к опасным ситуациям на перекрестках.

Подросток, пропавший в Красноярске, находился под влиянием мошенников. Он рассказал следователям о том, что его убедили в прослушке всех разговоров, а также угрожали проблемами для всей семьи.

В Красноярском крае десятилетняя девочка погибла, задохнувшись в сугробе. Школьница выкопала тоннель, который обрушился и заблокировал ее внутри. Родители нашли ребенка слишком поздно.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

происшествиярегионыпогодавидеоДарья Крамарова

