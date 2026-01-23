Плохая погода привела к перебоям с электричеством в Мурманске

В Мурманске из-за неблагоприятных погодных условий произошли массовые перебои в электроснабжении. В городе отключились светофоры и остановились троллейбусы, что к опасным ситуациям на перекрестках.

Подросток, пропавший в Красноярске, находился под влиянием мошенников. Он рассказал следователям о том, что его убедили в прослушке всех разговоров, а также угрожали проблемами для всей семьи.

В Красноярском крае десятилетняя девочка погибла, задохнувшись в сугробе. Школьница выкопала тоннель, который обрушился и заблокировал ее внутри. Родители нашли ребенка слишком поздно.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.