23 января, 08:00

Новости регионов: в Камчатском крае спасли мальчика, провалившегося в сугроб

Пожар в Некрасовке локализован

Химкинский суд продлил арест обвиняемому в избиении ребенка в аэропорту Шереметьево

Пожар вспыхнул в частном доме в Некрасовке

"Московский патруль": прокуратура изъяла у москвичей запрещенных экзотических животных

"Московский патруль": экс-сотрудник автосалона в Москве похитил и продал 26 иномарок

"Московский патруль": процесс по делу о заказных убийствах начался в Одинцовском суде

"Московский патруль": полиция задержала мошенников, которые избили москвича

Четырехлетнему мальчику наложили 25 швов после нападения собак в Подмосковье

Химкинский суд начал слушать дело мужчины, бросившего ребенка на пол в Шереметьево

В Камчатском крае спасли 10-летнего мальчика, провалившегося в сугроб. Школьник играл с друзьями во дворе и ушел под снег, где из-за перепада температур образовалось отверстие к цокольному этажу дома. Самостоятельно выбраться мальчик не смог, поэтому на помощь прибыли спасатели. Медицинская помощь ребенку не понадобилась. Из-за рекордного за 60 лет снегопада сугробы на Камчатке достигают 4-го этажа, а машины скрыты под слоем снега глубиной до 4 метров.

Сильнейшие за последнее десятилетие морозы пришли в Калининградскую область. Похолодание принес сибирский антициклон с континентальным воздухом. Температура в городе опускается до минус 20 градусов. Лестницы и пирсы на побережье превратились в ледяные скульптуры, а на поверхности моря появились льдины.

Митя КозачинскийДарья Ермакова

