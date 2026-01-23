Новости регионов: в Камчатском крае спасли мальчика, провалившегося в сугроб

В Камчатском крае спасли 10-летнего мальчика, провалившегося в сугроб. Школьник играл с друзьями во дворе и ушел под снег, где из-за перепада температур образовалось отверстие к цокольному этажу дома. Самостоятельно выбраться мальчик не смог, поэтому на помощь прибыли спасатели. Медицинская помощь ребенку не понадобилась. Из-за рекордного за 60 лет снегопада сугробы на Камчатке достигают 4-го этажа, а машины скрыты под слоем снега глубиной до 4 метров.

Сильнейшие за последнее десятилетие морозы пришли в Калининградскую область. Похолодание принес сибирский антициклон с континентальным воздухом. Температура в городе опускается до минус 20 градусов. Лестницы и пирсы на побережье превратились в ледяные скульптуры, а на поверхности моря появились льдины.

