8 человек задержаны за продажу контрафактных лекарств в Москве

Фото: телеграм-канал "Ирина Волк"

Задержаны 8 человек, которые причастны к продаже контрафактных лекарств в Москве. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

По данным ведомства, сговорившись, злоумышленники продавали в РФ контрафактные и незарегистрированные препараты. Находясь в Москве, они организовали закупку таких лекарств за границей и их ввоз на территорию страны.

Помимо этого, злоумышленники незаконно сбыли незарегистрированные препараты, заработав свыше 100 тысяч рублей. Следователи вместе с правоохранителями провели более 10 обысков в Москве и Оренбургской области, а также изъяли контрафактные лекарства и документы, имеющие значение для следствия.

По изъятым препаратам проводятся судебные экспертизы, в том числе фармацевтическая. Задержанным предъявлено обвинение в сбыте незарегистрированных лекарств в крупном размере. Свою вину злоумышленники признали. Им уже избрали меру пресечения.

Сотрудники СК продолжают проводить следственные и оперативно-разыскные мероприятия, которые позволят выявить иные эпизоды преступной деятельности и установить соучастников данной схемы.

Ранее в Москве была раскрыта сеть аптек, которая продавала контрафактные лекарства в России. По версии следствия, незарегистрированные медикаменты покупались за границей, после чего ввозились в страну. Затем сотрудники одной из столичных фармацевтических фирм незаконно продавали препараты.

Возбуждено уголовное дело по статье "Сбыт недоброкачественных медицинских изделий, совершенный в крупном размере". Во время расследования дела была установлена причастность 5 лиц, которым предъявили обвинение.

