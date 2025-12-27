Новости регионов: машина с людьми провалилась под лед в Якутске

Машина с людьми провалилась под лед на реке Лена в Якутске. Погибла 11-летняя девочка. Всего в машине находились восемь человек, шестеро смогли выбраться. Один мужчина скончался на берегу, предположительно, из-за холода. По одной из версий, водитель мог заблудиться в темноте. Возбуждено уголовное дело.

Камчатку накрыла снежная буря. На полуострове выпало больше двух месячных норм осадков. Снегоуборочная техника тонет в растаявших сугробах. Дорожники выехали убирать снег, но тот растаял. Теперь экскаваторы не могут выбраться из ледяной ловушки.

Геймеры из Уфы проехались по городу в украшенном гирляндой прицепе. При этом они играли на полном ходу в Counter-Strike. Все происходящее стримеры фиксировали на камеру. Водитель и игроки задержаны. На них составлены протоколы об административных правонарушениях.

