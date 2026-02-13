Форма поиска по сайту

13 февраля, 12:30

Происшествия

Машины застряли на границе с Грузией из-за непогоды

Машины застряли на границе с Грузией из-за непогоды. Движение через два проходных пункта закрыто для грузовиков. Водители легковых автомобилей говорят, что им приходится стоять около 2–3 часов, чтобы добраться до паспортного контроля.

Движение затруднено с российской стороны границы. Фурам временно запретили движение через эти пропускные пункты до улучшения погодных условий.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

происшествия

