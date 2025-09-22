В РФ GPS-слежка и чтение чужой переписки могут привести к уголовному делу

GPS-слежка и чтение чужой переписки могут привести к уголовному делу в РФ, рассказал адвокат Михаил Салкин.

По его словам, такие действия наказываются по статье 138 УК РФ. Максимальный срок по ней составляет до 1 года лишения свободы, но чаще в таких случаях назначают штраф до 80 тысяч рублей. Дело заводят только по заявлению пострадавшего, и часто конфликты заканчиваются примирением сторон.

