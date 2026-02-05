Форма поиска по сайту

Новости

Новости

05 февраля, 11:45

Происшествия

Новости мира: на юг Испании обрушился шторм "Леонардо"

Новости регионов: МЧС направило электростанции в Белгородскую область после обстрела

Суд вынесет приговор мужчине, напавшему на ребенка в аэропорту Шереметьево

Получившую травмы в ДТП под Красноярском доставили в Москву

Новости мира: с фрески в Риме удалили лицо ангела, похожего на премьера Италии

"Московский патруль": полиция накрыла салон с интим-услугами в столице

"Московский патруль": столичная полиция разоблачила аферистов в онлайн-играх

"Московский патруль": стрельба произошла при задержании преступников на Рублевке

"Московский патруль": более 6 тысяч единиц оружия изъяли у москвичей в 2025 году

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 4 февраля

На юг Испании обрушился мощный шторм "Леонардо". Из опасных районов уже эвакуировали более 3 тысяч человек. Из-за угрозы наводнений перекрыты дороги и приостановлено движение многих поездов. В города, где реки могут выйти из берегов, направлены подразделения экстренного реагирования. Школы временно закрыты, жители запасаются товарами первой необходимости и стараются не выходить из домов.

Обвиненный в покушении на президента США Дональда Трампа 58-летний Райан Рут приговорен к пожизненному заключению. Он пытался застрелить политика во время его предвыборной кампании в сентябре 2024 года. Вооруженный автоматом мужчина поджидал Трампа возле гольф-клуба во Флориде, но после того, как им заинтересовались спецслужбы, не успел открыть огонь. По некоторым данным, Рут был одержим украинским конфликтом и неоднократно пытался вступить в ВСУ.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Иван ЕвдокимовМария Рыбакова

