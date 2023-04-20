20 апреля, 21:35Происшествия
"Московский патруль": аферист с сервиса для онлайн-знакомств обманул москвичку
Аферист с сервиса для онлайн-знакомств вступил в диалог с девушкой, которая недавно переехала в столицу из Красноярска. Он рассказывал ей, что занимается угольным бизнесом, а его отец является политиком.
Девушка поверила ему, после чего лишилась огромного количества финансов, так как злоумышленник решил обокрасть ее.
Подробнее – в программе "Московский патруль".
Программа: Московский патруль