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20 апреля, 21:35

Происшествия

"Московский патруль": аферист с сервиса для онлайн-знакомств обманул москвичку

"Московский патруль": аферист с сервиса для онлайн-знакомств обманул москвичку

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Аферист с сервиса для онлайн-знакомств вступил в диалог с девушкой, которая недавно переехала в столицу из Красноярска. Он рассказывал ей, что занимается угольным бизнесом, а его отец является политиком.

Девушка поверила ему, после чего лишилась огромного количества финансов, так как злоумышленник решил обокрасть ее.

Подробнее – в программе "Московский патруль".

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