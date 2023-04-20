Собянин: в Москве в рамках реализации инвестпроектов строится 21 спортобъект

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Москве на данный момент в рамках реализации масштабных инвестиционных проектов строят 21 спортивный объект. Об этом в своем телеграм-канале рассказал Сергей Собянин.

"Строим в Москве 21 новый спортивный объект общей площадью около 190 тысяч квадратных метров. <...> Благодаря таким проектам жители районов получают современную спортивную инфраструктуру, а город – сотни рабочих мест", – написал мэр.

Так, например, в Куркине подходит к концу строительство катка "Сталкер". В здании площадью 10 тысяч квадратных метров будут проходить занятия хоккеистов и фигуристов, командные игры и занятия хореографией. А в Некрасовке строят спортобъект площадью больше 20 тысяч "квадратов", предназначенный для занятий зимними видами спорта, плаванием, баскетболом, мини-футболом, теннисом и шахматами.

Новые спортивные объекты появятся и в других районах города. Например, в Текстильщиках возведут комплекс, в котором разместится волейбольная школа "Ника", в Раменках построят горнолыжный комплекс, а в Зеленограде – центр водных видов спорта.

Ранее заммэра Андрей Бочкарев сообщил, что в Москве ввели в эксплуатацию многофункциональный спорткомплекс "Динамо", который вместе со стадионом "ВТБ-Арена" станет частью единого спортивного кластера. Площадь спорткомплекса составляет около 30 тысяч квадратных метров, в нем будут проходить тренировки по разным видам спорта.

