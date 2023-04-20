Проект "Неделя легкой атлетики" получил приз премии Sport Business Awards

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Проект "Неделя легкой атлетики" признали лучшим в номинации "Прорыв года" премии Sport Business Awards. Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента спорта.

"В Москве состоялась церемония награждения победителей шестой ежегодной премии Sport Business Awards. Авторитетное жюри выбрало проект "Неделя легкой атлетики" лучшим в номинации "Прорыв года", – говорится в сообщении.

Оценивая проект, члены жюри отметили его креатив и нестандартный подход к продвижению спортивного праздника.

Как пояснили в ведомстве, реализация проекта совместно с Всероссийской федерацией легкой атлетики позволила напомнить о, казалось бы, забытом виде спорта.

Конкурс Sport Business Awards является престижным мероприятием в области спортивного бизнеса. Он объединяет специалистов из сфер строительства, управления, технологий и инноваций.

Ранее столичный хакатон "Лидеры цифровой трансформации" стал победителем международной премии BOLD Awards в номинации "Открытые инновации". Участие в конкурсе приняли более 140 проектов из разных стран мира. Голоса за понравившиеся проекты отдали не только члены жюри, но и онлайн-пользователи.

