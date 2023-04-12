Стартовал прием заявок на премию правительства Москвы молодым ученым

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В столице стартовал прием заявок на соискание премии правительства Москвы молодым ученым. Об этом сообщает портал мэра и правительства города со ссылкой на замглавы департамента образования и науки Александра Тверского.

"В этом году исполняется 10 лет с момента учреждения премии. <...> За это время ее получили более 600 ученых из вузов и научных организаций столицы за исследования и разработки, полезные для города и страны", – сказал Тверской.

По его словам, ежегодно город получает больше тысячи заявок на соискание премии. Ее вручают выдающиеся результаты в фундаментальных или прикладных исследованиях, за создание новых технологий, оборудования, материалов, их внедрение для повышения эффективности предприятий Москвы.

Подать заявки могут ученые и изобретатели в возрасте до 35 лет, и до 40 лет – если соискатель является доктором наук. Сделать это можно как индивидуально, так и в составе коллектива. Заявки будут приниматься до 7 июля 2023 года, а результаты станут известны в начале следующего года.

В этот раз будет присуждено 50 премий в 22 номинациях, в числе которых "Физика и астрономия", "Технические и инженерные науки", "Информационно-коммуникационные технологии", "Новые материалы и нанотехнологии", "Технологии экологического развития", "Приборостроение" и другие. Размер каждой премии составит два миллиона рублей.

Премии правительства Москвы 2022 года получили 90 молодых ученых. Их Сергей Собянин вручил 8 февраля, в День российской науки. Всего же город получил 1 123 заявки из 210 организаций.



Сергей Собянин вручил премии правительства Москвы за 2022 год молодым ученым

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