ФОК возведут на месте недостроя в районе Строгино

Фото: Москва 24/Александр Авилов

На месте недостроя в столичном парке "Москворецкий" в Строгино возведут физкультурно-оздоровительный центр (ФОК). Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"Физкультурно-оздоровительный комплекс появится на месте объекта незавершенного строительства по адресу улица Маршала Катукова, владение 33. Недострой расположен в границах особо охраняемой природной территории "Природно-исторический парк "Москворецкий", – цитирует Бочкарева пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы.

Фундамент недостроя используют в качестве несущей конструкции для стен нового объекта. Площадь будущего двухэтажного ФОК составит 1,5 тысячи квадратных метров.

Руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин уточнил, что в новом спортивном центре разместятся залы для занятий фитнесом, единоборствами, а также медкабинет, зоны для оказания услуг массажа и кафе.

Будущий ФОК будет эксплуатироваться на коммерческих условиях.

До этого строительство ФОК началось в столичном районе Филевский Парк. В смену его смогут посещать 250 человек. Здание предоставит жителям возможность заниматься спортом недалеко от дома, а также создаст более 100 рабочих мест.

