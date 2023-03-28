Строительство ФОК на 250 посещений в смену началось в районе Филевский Парк

Фото: телеграм-канал STROI.MOS.RU

Специалисты приступили к возведению физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) на 250 посещений в смену в районе Филевский Парк на западе Москвы. Об этом сообщает пресс-служба столичного комплекса градостроительной политики и строительства со ссылкой на заммэра города Андрея Бочкарева.

Работы ведутся по адресу Береговой проезд, владения 2–3 (ЗАО). По словам Бочкарева, ФОК соединит в себе медицинский блок и лечебно-физкультурный центр с бассейном.

"Медицинский блок займет первый и второй этажи здания, на третьем и четвертом расположатся залы лечебно-физкультурного комплекса, на шестом этаже разместится бассейн. Его длина составит 25 метров, а ширина – 8 метров", – уточнил Бочкарев.

Заммэра отметил, что здание предоставит жителям возможность заниматься спортом недалеко от дома, а также создаст более 100 рабочих мест. Там смогут трудоустроиться сотрудники медицинских специальностей, врачи и спортивные тренеры.

Помимо бассейна предполагается строительство спа-центра и тренажерного зала с оборудованием для спортивных занятий и оздоровительной гимнастики. В свою очередь, председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова уточнила, что объект возводит компания "Главстрой" на территории жилого комплекса "Береговой".

Пользоваться зданием смогут все желающие на коммерческой основе. По словам Пятовой, площадь комплекса составит порядка 6,5 тысячи квадратных метров. Объект оснастят подземным гостевым паркингом, стилизованным под общую концепцию квартала. Кроме того, недалеко от объекта предусмотрено строительство паркового комплекса площадью более 2,5 гектара.

Ранее председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская рассказала, что в Ивановском районе Москвы хотят построить физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном. Территорию под возведение с площадью более 16 тысяч квадратных метров выставят на аукционе. Объект планируют построить по адресу улица Чечулина, владения 9–11.

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