Андрей Бочкарев: академия спорта "Динамо" введена в эксплуатацию на севере Москвы

Фото: stroi.mos.ru/Москомстройинвест

Мосгосстройнадзор выдал разрешение на ввод в эксплуатацию многофункционального спорткомплекса "Динамо". Об этом сообщил глава столичного Стройкомплекса Андрей Бочкарев.

"В апреле 2023 года Всероссийское физкультурно-спортивное общество отмечает столетний юбилей. К этой памятной дате в историческом месте у Петровского парка начнет работу современный спортивно-тренировочный комплекс площадью около 30 тысяч квадратных метров", – рассказал он.

Объект, расположенный в столичном районе Аэропорт, получил адрес улица Юрия Никулина, дом 3. Он станет частью спортивного кластера, в который входит стадион "ВТБ-Арена".

Здание оборудовали всем необходимым для работы детских секций по разным видам спорта, в том числе по хоккею. Там есть универсальный спортивный зал для занятий волейболом или баскетболом, а также футбольный манеж с искусственным газоном, зал для занятий спортивной гимнастикой и хореографией, блог единоборств. При максимальной загрузке комплекс сможет принимать до 570 спортсменов и 1 500 зрителей.

Помимо спортивной инфраструктуры, в здании предусмотрели медицинский блок с массажным кабинетом, несколько саун, конференц-зал, торговые помещения для продажи сувениров, а также три отдельных буфета для сотрудников, воспитанников спортивной академии и зрителей.

Крышу спорткомплекса сделали эксплуатируемой. Прилегающую территорию благоустроили: в районе здания уложили тротуарную плитку, высадили деревья. Также там предусмотрели наземную парковку на 100 машиномест.

Как рассказал глава Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко, за время строительства объекта ведомство инспектировало его 12 раз. Специалисты проводили в том числе лабораторные исследования, в ходе которых оценивали качество материалов и прочность конструкций.

Комментируя завершение работ в спорткомплексе, декан факультета городского и регионального развития НИУ ВШЭ Евгений Михайленко указал на связь между социальным самочувствием граждан и уровнем комфорта города. Так, например важность наличия спортивных объектов в шаговой доступности оценивают в 8,4 балла из 10.

Ранее Сергей Собянин открыл новый спорткомплекс с бассейном на улице Лескова в столичном районе Бибирево. Площадь здания составляет 6,7 тысячи квадратных метров. Помимо бассейна, в нем оборудовали тренажерный и игровой залы для баскетбола, а также массажные и медицинские кабинеты.

