Спорткомплекс "Янтарь" модернизируют в Строгине

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Капитальный ремонт проведут в спортивном комплексе "Янтарь" в Строгине. О проекте модернизации здания рассказал заммэра столицы Андрей Бочкарев.

Речь идет о спорткомплексе, который находится на улице Маршала Катукова в доме № 22. Здесь отремонтирую раздевалки, бассейн и зал для занятий танцами. В последнем оборудуют хореографический станок и поставят зеркала.

Специалисты обновят потолки, стены и пол в санузлах. Аналогичные работы будут проведены и в душевых, однако там еще будет предусмотрено антискользящее покрытие.

В рамках реализации проекта модернизации спорткомплекса организуют работы по улучшению инженерных коммуникаций, рассказала председатель столичного комитета по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов Анна Яковлева. Планируется обновить системы электроснабжения и водоснабжения, в том числе холодного и горячего, а также систему хозяйственно-бытовой канализации.

Ранее Сергей Собянин открыл новый спорткомплекс с бассейном в Бибиреве на улице Лескова. Проект реализовали в рамках программы строительства спортивных сооружений в шаговой доступности от жилых районов.

Ежедневная пропускная способность комплекса составляет до 600 человек, а одновременно могут заниматься до 100 человек. Тут будут вести занятия по баскетболу, плаванию и современному пятиборью для воспитанников спортивного училища № 4 имени Гомельского. Однако в свободное время комплекс будет доступен для всех желающих.



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