18:08Происшествия
Пожар на территории завода "Квант" в Зеленограде потушен
Фото: телеграм-канал "Москва 24"
Пожар на территории завода электронных приборов "Квант" в Зеленограде потушен, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного главка МЧС РФ.
"В 17:21 по московскому времени пожар полностью ликвидирован. Сведений о пострадавших не поступало", – отмечается в сообщении.
Ранее сообщалось, что в Зеленограде на заводе "Квант", где производят компьютеры, телевизоры, мониторы, произошло возгорание на втором этаже здания.
В экстренных службах рассказали, что из помещения, где огонь распространился на площади 200 "квадратов", 120 человек смогли самостоятельно эвакуироваться. В столичном главке МЧС подчеркнули, что горели товары народного потребления.
Второй этаж завода электронных приборов "Квант" вспыхнул в Зеленограде
Читайте также