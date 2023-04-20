Пожар на территории завода "Квант" в Зеленограде потушен

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Пожар на территории завода электронных приборов "Квант" в Зеленограде потушен, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного главка МЧС РФ.

"В 17:21 по московскому времени пожар полностью ликвидирован. Сведений о пострадавших не поступало", – отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Зеленограде на заводе "Квант", где производят компьютеры, телевизоры, мониторы, произошло возгорание на втором этаже здания.

В экстренных службах рассказали, что из помещения, где огонь распространился на площади 200 "квадратов", 120 человек смогли самостоятельно эвакуироваться. В столичном главке МЧС подчеркнули, что горели товары народного потребления.