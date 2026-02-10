Неизвестный сломал нос девушке в московском метро за отказ дать ему денег

Неизвестный сломал нос девушке в московском метро за то, что она отказалась давать ему деньги. По словам пострадавшей Нины Кошкиной, агрессор настойчиво требовал около 2 тысяч рублей, а после отказа перешел к угрозам и оскорблениям.

Когда мужчина переключился на другую молодую девушку, она попыталась заступиться и начала снимать происходящее на телефон. Москвичка начала звонить в полицию. После этого мужчина забрал телефон и ударил ее по лицу.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.