Новости мира: пробный запуск космического аппарата Илона Маска обернулся мощным взрывом

Пробный запуск космического аппарата американского бизнесмена Илона Маска обернулся мощным взрывом. Обломки ракеты около часа падали над Карибским регионом. В этот момент в том же воздушном пространстве пролетали три пассажирских самолета с сотнями человек на борту каждого.

Камера наблюдения в Йеллоустонском национальном парке зафиксировала грязевое извержение под озером Блэк Даймонд. Огромные потоки грязи резко хлынули из-под толщи воды, а затем исчезли в густом тумане, образовавшемся над озером.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.