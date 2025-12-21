Форма поиска по сайту

21 декабря, 18:15

Транспорт

В Москве сократилось количество погибших в ДТП с выездом на встречную полосу

В Москве сократилось количество погибших в ДТП с выездом на встречную полосу

Женщину в Москве чуть не задавили в конфликте из-за парковочного места

"Новости дня": два путепровода и мост через реку Десну появятся на юго-западе Москвы

"Новости дня": изменилось расписание МЦД-2

В московском транспорте начали устанавливать оборудование столичного производства

Маршруты электробусов Т42 и № 110 объединили в один новый в Москве

Собянин утвердил проект планировки новой трассы

Москвичка рассказала, как ее и ребенка едва не задавили из-за парковочного места

Число погибших в авариях с выездом на встречную полосу снизилось на 58% в Москве

Электронные дорожные знаки станут обязательными в России

В Москве почти на 60% снизилось число погибших в авариях с выездом на встречную полосу. Кроме того, общее количество ДТП с выездом на "встречку" уменьшилось на 4%. Этого удалось добиться благодаря работе систем видеофиксации.

Начал работу новый автобусный маршрут № 1472. Он курсирует между станцией метро "Сходненская" и МЦД Долгопрудная. Автобусы поедут по улице Свободы, далее – по МКАД и Лихачевскому проспекту

Десять необычных игровых зон появились на Профсоюзной улице. На дорожках теперь есть разметка в виде лягушки, зайца, кенгуру и других животных. Также там можно найти змейки с цифрами и алфавитом. Разметку для игры в классики нанесли термопластиком. Все работы выполнили в рамках комплексного благоустройства.

Екатерина Кузнеченкова

