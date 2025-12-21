В Москве сократилось количество погибших в ДТП с выездом на встречную полосу

В Москве почти на 60% снизилось число погибших в авариях с выездом на встречную полосу. Кроме того, общее количество ДТП с выездом на "встречку" уменьшилось на 4%. Этого удалось добиться благодаря работе систем видеофиксации.

Начал работу новый автобусный маршрут № 1472. Он курсирует между станцией метро "Сходненская" и МЦД Долгопрудная. Автобусы поедут по улице Свободы, далее – по МКАД и Лихачевскому проспекту

Десять необычных игровых зон появились на Профсоюзной улице. На дорожках теперь есть разметка в виде лягушки, зайца, кенгуру и других животных. Также там можно найти змейки с цифрами и алфавитом. Разметку для игры в классики нанесли термопластиком. Все работы выполнили в рамках комплексного благоустройства.

