Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

21 декабря, 14:30

Экономика

Новости мира: Маск стал первым в истории человеком с состоянием более 700 млрд долларов

Новости мира: Маск стал первым в истории человеком с состоянием более 700 млрд долларов

Торговые сети начали предлагать классику новогоднего стола и сотни других блюд

Участники проекта "Сделано в Москве" выставили свои товары на городских ярмарках

"Перекресток" запустил коллекцию готовых блюд с Буратино к Новому году

"Торги Москвы": объекты в ЗАО

Маск стал первым в истории человеком с состоянием более 600 млрд долларов

Мероприятие "Альфа-Конфа" для предпринимателей прошло в Москве

Мероприятие "Альфа-Конфа" для предпринимателей прошло в Москве

"Торги Москвы": объекты в ВАО

На Патриарших прудах массово закрываются рестораны

Предприниматель Илон Маск стал первым человеком в истории, чье состояние превысило отметку в 700 миллиардов долларов. Рост благосостояния связан с решением суда, который восстановил его аннулированные опционы на акции Tesla. Это в один день увеличило капитал на 139 миллиардов долларов, сделав отрыв от остальных миллиардеров практически недосягаемым. Помимо производства электромобилей в активе американского бизнесмена также находятся соцсеть X и космическая компания Space-X. В актуальном рейтинге Forbes Маск уверенно занимает первое место.

В Калифорнии без света остались около 130 тысяч жителей города Сан-Франциско. Там образовались пробки, многие организации закрылись. Одна из возможных причин отключения – пожар на подстанции. Власти призвали жителей оставаться дома, пока электроснабжение не будет восстановлено.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
бизнесэкономиказа рубежомвидеоРоман Карлов

Введут ли в России налоговый вычет за ветеринарные услуги?

Мера будет стимулировать регулярное обращение к ветеринарным врачам

Однако эксперты уверены: прямой пользы для владельцев животных от идеи будет немного

Читать
закрыть

Почему декабрь стал месяцем "потребительского террора" в салонах красоты?

Вместо оплаты услуг клиенты устраивают скандалы, угрожают судом и переводят неполную сумму

Юристы предупреждают: недобросовестное поведение клиентов является противоправным и запрещено законом

Читать
закрыть

Как создать новогоднюю атмосферу в офисе без последствий?

Можно использовать автономные элементы на батарейках с теплым, мягким светом

Подставки под кружки, салфетки, аккуратные статуэтки, хвойные ветки тоже создадут праздничную атмосферу

Читать
закрыть

Как в России будет работать самозапрет на азартные игры?

Граждане смогут добровольно отказываться от участия в азартных играх

Организациям будет запрещено принимать ставки, выдавать обменные знаки или деньги

Читать
закрыть

Чего категорически нельзя делать во время моржевания?

Не стоит резко начинать моржевание, если человек этим никогда не занимался

Нельзя резко прыгать, нырять или подходить к воде в скользящей обуви

Читать
закрыть

Для чего нужно создание базы IMEI-номеров?

IMEI – это 15-значный код, который производители присваивают каждому устройству

База позволит точно определять, используется ли устройство в дроне-беспилотнике

Читать
закрыть

Начнут ли списывать ипотеку при рождении четвертого ребенка?

Реализация инициативы требует тщательной проработки, чтобы избежать негативных последствий

Эксперты уверены: списание ипотеки – реальная помощь, которая убережет семью от финансовой катастрофы

Читать
закрыть

Могут ли руководители читать переписки сотрудников?

Существует конституционное право на тайну переписки, личных сообщений и иных коммуникаций

Только суд может принять решение о возможности истребования переписки частного лица

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика