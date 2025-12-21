Новости мира: Маск стал первым в истории человеком с состоянием более 700 млрд долларов

Предприниматель Илон Маск стал первым человеком в истории, чье состояние превысило отметку в 700 миллиардов долларов. Рост благосостояния связан с решением суда, который восстановил его аннулированные опционы на акции Tesla. Это в один день увеличило капитал на 139 миллиардов долларов, сделав отрыв от остальных миллиардеров практически недосягаемым. Помимо производства электромобилей в активе американского бизнесмена также находятся соцсеть X и космическая компания Space-X. В актуальном рейтинге Forbes Маск уверенно занимает первое место.

В Калифорнии без света остались около 130 тысяч жителей города Сан-Франциско. Там образовались пробки, многие организации закрылись. Одна из возможных причин отключения – пожар на подстанции. Власти призвали жителей оставаться дома, пока электроснабжение не будет восстановлено.

