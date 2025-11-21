Шестилетняя девочка в Испании умерла после похода к стоматологу

Фото: 123RF.com/vadimgozhda

В Испании шестилетняя девочка скончалась после лечения в частной стоматологической клинике, сообщает El Pais.

Утром 20 ноября ребенка привели на прием к врачу. Позже ее с остановкой дыхания и сердца доставили в отделение неотложной помощи больницы Валенсии.

Также в этот день в медучреждение поступила четырехлетняя пациентка той же стоматологической клиники. Ее доставили с приступами лихорадки и рвоты. Состояние девочки стабилизировали, поэтому ее перевели в отделение интенсивной терапии на стационарное лечение.

Работа стоматологической клиники приостановлена. По инциденту началось расследование.

Ранее в США умер двухлетний мальчик из-за передозировки калия в организме. Смерть ребенка произошла из-за врачебной ошибки. Медик при оформлении мальчику рецепта пропустил запятую. Родители мальчика обвинили врачей в халатности и потребовали привлечь их к ответственности. По инциденту ведется расследование.