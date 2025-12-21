Несколько автомобилей столкнулись на внутренней стороне 43-го км МКАД

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Несколько автомобилей столкнулись на внутренней стороне 43-го километра МКАД, в районе съезда № 44, сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

На месте ДТП работают оперативные службы, обстоятельства случившегося и информация о пострадавших выясняются.

Из-за аварии движение транспорта затруднено на 4 километра. Ведомство призвало водителей выбирать пути объезда.

Ранее на улице Марьинский парк в столице грузовик сбил мальчика. Предварительно, ребенок перебегал дорогу по регулируемому пешеходному переходу. От полученных травм он скончался. На месте ДТП работали сотрудники ГАИ и следственно-оперативная группа.