Москвичи остались без путевок из-за проблем в турагентстве

Москвичи остались без оплаченных путевок из-за проблем в турагентстве. Пострадали десятки человек. При этом о возникших сложностях большинство туристов узнали за пару дней до вылета или уже в аэропорту.



В турагентстве клиентам предложили выбрать другие даты или отказаться от поездки и запросить возврат средств. Туристы, выбравшие последний вариант, заявили, что деньги они так и не получили, а в компании перестали отвечать на сообщения.

Как правильно вести себя в таких ситуациях? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.