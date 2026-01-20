Московские клиенты школы серфинга остались без оплаченных туров в новогодние праздники

Московские клиенты школы серфинга ищут возможность вернуть деньги за сорванный тур на новогодние праздники. Они заранее оплатили путевки на Бали, Филиппины и в Марокко и не подозревали подвоха, потому что у компании хорошая репутация.

По словам пострадавших, каждый заплатил за тур примерно 400 тысяч рублей, но перед вылетом руководитель школы серфинга сообщил, что поездка не состоится из-за "внутреннего раскола в команде".

При этом некоторых клиентов неприятная новость застала уже в самолете, а других – на месте прилета. Пострадавшим обещали вернуть деньги, но не уточнили детали. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.