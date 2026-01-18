Форма поиска по сайту

18 января, 19:15

Происшествия

Ледяная глыба упала на детскую коляску на юго-востоке Москвы

Ледяная глыба упала на детскую коляску на юго-востоке Москвы

В Москве на юго-востоке города с крыши многоэтажки сорвалась ледяная глыба и упала прямо на детскую коляску с 11-месячным ребенком. Младенец не пострадал, но коляска была разломана пополам.

Подбежавшие прохожие и сотрудники соседней аптеки помогли женщине освободить ребенка и оказали первую помощь. Сейчас по факту происшествия возбуждено уголовное дело. Следователи выясняют, по чьей вине не была своевременно очищена кровля здания.

происшествия

