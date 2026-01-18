Новости мира: Фон дер Ляйен предупредила США о подрыве отношений с ЕС из-за Гренландии

Введение США десятипроцентных пошлин на экспорт против европейских стран подорвет трансатлантические отношения. С таким заявлением вместе выступили председатели Еврокомиссии и Евросоюза Урсула фон дер Ляйен и Антониу Кошта. По их словам, Европа останется единой и приверженной защите своего суверенитета. 17 января Трамп объявил, что с 1 февраля с Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии будет взиматься десятипроцентная таможенная пошлина на все товары, отправляемые в Штаты.

В торговом центре в пакистанском городе Карачи произошел пожар. В результате три человека погибли и 18 пострадали. По предварительным данным, причиной ЧП могло стать короткое замыкание.

