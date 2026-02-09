Подростки устроили дебош в жилом комплексе Химок

В Химках жители ЖК "Велтон Парк" постоянно жалуются на двух подростков-дебоширов. Они бьют окна в подъездах, бросают с балкона девятого этажа стулья и другие тяжелые предметы, мучают собак, устраивают погромы и кражи. По словам жителей, подростки носят с собой ножи и портят имущество.

Детский психолог Антон Горбунов считает, что такое поведение свидетельствует об ощущении безнаказанности у детей и недостатке воспитания.

На родителей хулиганов жители также жалуются. В домовом чате есть видео, где мать одного из мальчиков избивает собаку в лифте. После массовых жалоб приехали правоохранительные органы.

