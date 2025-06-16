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16 июня, 21:30

Происшествия

"Московский патруль": беременная женщина избита в лифте элитного ЖК в подмосковных Химках

"Московский патруль": беременная женщина избита в лифте элитного ЖК в подмосковных Химках

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В подмосковных Химках беременную женщину избили в лифте элитного жилого комплекса "Маяк". Конфликт начался из-за ребенка. Одна из жительниц дома посчитала, что мальчик занимает много места. Об этом она сообщила его матери.

Мать мальчика в ответ сделала замечание, на что оппонентка ударила беременную ногой. В ответ последняя дала ей пощечину. После этого женщина начала избивать беременную. Изначально, как сообщали СМИ, у пострадавшей мог быть выкидыш. Подробнее – в программе "Московский патруль".

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