06 февраля, 08:00

Общество

HR-эксперты перестали нанимать сотрудников старше 30 лет

HR-эксперты не нанимают сотрудников старше 30 лет, считая их слишком старыми. По мнению специалистов, такие кандидаты еще не достигли пика, но уже не считаются будущим рынка труда.

Людям в возрасте 30–40 лет рекомендуют обновлять резюме, делая акцент на недавних достижениях и актуальных навыках, а опыт в начале карьеры упоминать не обязательно.

Стаж ценится меньше, чем свежие и актуальные компетенции, поэтому при смене работы приходится тщательно продумывать стратегию представления своих навыков.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

обществовидеоДмитрий КозачинскийДарья Ермакова

