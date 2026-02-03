HR-эксперты рассказали, какие качества будут цениться в сотрудниках в 2026 году

По мнению HR-экспертов, в 2026 году ожидается серьезная конкуренция на рынке труда в России. Будут цениться сотрудники, которые работают эффективно. Как правило, эффективно – не значит много, а скорее наоборот. Важно научиться грамотно управлять своим временем.

На данный момент 85% работников испытывают усталость от выдуманных гонок, это приводит сначала к снижению продуктивности, а потом – к выгоранию.

Ценятся такие навыки как умение работать в команде, гибкость и эмоциональный интеллект. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.