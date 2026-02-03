Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

03 февраля, 08:00

Общество

HR-эксперты рассказали, какие качества будут цениться в сотрудниках в 2026 году

HR-эксперты рассказали, какие качества будут цениться в сотрудниках в 2026 году

Канадские ученые выяснили, что рэп снижает симптомы депрессии

Сомнологи выяснили, что ранние подъемы постепенно убивают человека

Зумеры начали читать советские книги в библиотеках

В Москве начались практикумы по подготовке к ЕГЭ более чем по 40 программам

269 детей родились в Москве 2 февраля

"Утро": температура воздуха в Москве составит минус 15 градусов 3 февраля

Паводки могут начаться в столице после рекордных снегопадов

Россиян обяжут раскрывать происхождение крупных сумм наличных при вывозе в страны ЕАЭС

Российские ученые намерены разработать вакцину от оспы обезьян

По мнению HR-экспертов, в 2026 году ожидается серьезная конкуренция на рынке труда в России. Будут цениться сотрудники, которые работают эффективно. Как правило, эффективно – не значит много, а скорее наоборот. Важно научиться грамотно управлять своим временем.

На данный момент 85% работников испытывают усталость от выдуманных гонок, это приводит сначала к снижению продуктивности, а потом – к выгоранию.

Ценятся такие навыки как умение работать в команде, гибкость и эмоциональный интеллект. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществовидеоМитя КозачинскийДарья Ермакова

Почему в РФ призывают запретить продажу мармелада с таурином?

В подобной продукции, которая изначально нацелена на привлечение несовершеннолетних, нет надобности

Все стимулирующие вещества, включая кофеин и таурин, представляют опасность для ребенка

Читать
закрыть

К чему приведет разрешение на регистрацию в апартаментах?

Новое постановление касается именно вариантов гостиничного типа

Эксперты допускают, что спрос на такие апартаменты теперь вырастет

Читать
закрыть

Может ли лихорадка чикунгунья вызвать эпидемию в России?

Эксперты уверены: риск возникновения вспышки лихорадки на территории России маловероятен

Вакцины от вируса на сегодняшний день не существует

Читать
закрыть

Как правильно отдохнуть на весенних каникулах?

Крайне важно ориентироваться на потребности и интересы самого ребенка

Родителям стоит следить за соблюдением режима дня школьника – сна, питания и обязательных прогулок

Читать
закрыть

Какие трендовые способы помогут найти вторую половину?

Для молодежи основной площадкой для построения отношений все еще является виртуальный мир

Однако эксперты советуют искать партнера в "правильных" местах

Читать
закрыть

Как приготовить на Масленицу полезные блины?

Пшеничную муку высшего сорта можно заменить на цельнозерновую, овсяную, гречневую или безглютеновые смеси

Стоит заменить цельное молоко на растительные аналоги

Читать
закрыть

Почему законы о блокировке переводов требуют доработки?

Эксперты призывают придумать меры безопасности, которые не позволили бы в целом зайти на чужой счет

Нынешние основания для блокировки счетов "носят непрозрачный характер и опираются на типовые метрики"

Читать
закрыть

Кому ждать проверки арендованных ипотечных квартир?

Квартира, находящаяся в залоге у банка, может сдаваться в аренду только с его согласия

Введение проверок – это превентивная мера для защиты залога

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика