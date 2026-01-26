90% выпускников предпрофессиональных классов Москвы будут поступать в ведущие вузы страны

90% выпускников предпрофессиональных классов Москвы поступают в ведущие вузы страны. Об этом рассказала заммэра Анастасия Ракова.

В столице активно развиваются классы с углубленным изучением профильных предметов – химии, биологии, программирования и математики. Все больше ребят при поступлении выбирают техническое направление, которое на данный момент особенно востребовано. В результате растет число выпускников, успешно поступающих в университеты.

При этом 75% всех столичных абитуриентов, подавших документы в 2025 году, смогли поступить в выбранные вузы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.