В России введут запрет на вывоз слитков золота из страны

В 2026 году в России начнет действовать запрет на вывоз слитков золота из страны. Об этом сообщил вице-премьер Александр Новак на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

Также планируется ввести ограничения на вывоз наличных денег неустановленного происхождения. Как отметил Новак, эти меры направлены на сокращение доли теневой экономики в ВВП России.

