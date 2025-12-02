Netflix пообещал показать "подполье империи P. Diddy" в новом мини-сериале

Netflix опубликовал тизер к четырехсерийному документальному фильму "Шон Комбс: Расплата". Что известно о проекте, посвященном осужденному рэперу, читайте в материале Москвы 24.

"Что-то мрачное"

На сайте Netflix состоялась премьера документального четырехсерийного проекта, посвященного продюсеру и рэперу P. Diddy (настоящее имя – Шон Комбс). Адвокаты звезды уже направили стриминг-платформе досудебную претензию: юристам не понравилось, что создатели сериала о рэпере использовали в нем кадры, на которые сервис не получал разрешения.

По данным СМИ, создатели проекта подробно разобрали карьерный кризис и жизнь скандального музыканта и медиамагната, который отбывает четырехлетний срок за два эпизода перевозки людей с целью проституции. Исполнительным продюсером шоу выступил рэпер 50 Cent (настоящее имя – Кертис Джеймс Джексон III), а режиссером стала Александрия Стэплтон.

Авторы обещали показать "историю могущественного, предприимчивого человека и позолоченной империи, которую он построил, а также подполья, скрывавшегося прямо под ее поверхностью".

Фильм расскажет о карьерном взлете Комбса от неуемного стремления к славе и умения замечать таланты до вывода хип‑хопа в мейнстрим и запуска карьеры многих американских исполнителей, среди которых The Notorious B.I.G., Мэри Дж. Блайдж, Jodeci и Danity Kane.

"Но со временем, как рассказывают его бывшие коллеги, друзья детства, артисты и сотрудники, что-то мрачное начало оттенять его амбиции", – говорилось в описании фильма.

Кроме того, создатели заявили о намерении "дать голос тем, у кого его нет", и представить разные точки зрения на скандальные события вокруг Комбса.

50 Cent заявил о планах снять документальный фильм о Комбсе еще в декабре 2023 года, сообщил сайт Variety. Тогда он рассказал, что съемками проекта займется его продюсерская компания, а доходы от показа картины пойдут в поддержку жертв сексуализированного насилия. Тогда же рэпер поделился отрывком из будущего мини-сериала в соцсети X. На кадрах бывший артист лейбла Bad Boy Records (американский звукозаписывающий лейбл, основанный Шоном Комбсом в 1993 году) Марк Карри описал вечеринки, которые якобы поощрялись Комбсом и его окружением. По словам музыканта, рэпер на каждом мероприятии что-то подмешивал в бутылки с шампанским, которое затем пили приглашенные девушки. Карри отметил, что сами женщины не знали об этом.

Осужден на четыре года

P. Diddy отбывает наказание в федеральной тюрьме Форт‑Дикс в штате Нью-Джерси, он осужден на 4 года и два месяца за транспортировку людей для занятия проституцией. Суд вынес приговор в октябре 2025-го.

В середине ноября стало известно, что Комбс выйдет из тюрьмы на месяц позже. По данным западных СМИ, дата освобождения была перенесена с 8 мая на 4 июня 2028 года. Сайт Page Six предположил, что причиной стали нарушения Комбсом правил внутреннего распорядка тюрьмы.

Некоторые издания сообщили, что рэпер употреблял самодельный алкоголь, прим этом источник из окружения Шона в комментарии для СМИ опроверг информацию. Среди других нарушений, которые приписывали Комбсу, упоминался разговор со сторонним лицом по телефону во время звонка своему адвокату.

При этом телеканал NBC, наоборот, указал, что рэперу могут сократить на год время пребывания в тюрьме из-за его участия в стационарной программе реабилитации от наркозависимости. Среди других занятий P. Diddy в тюрьме СМИ перечисляли организацию музыкантом шестинедельных курсов по саморазвитию для сокамерников и помощь тюремному священнику.