СNN: адвокаты P. Diddy направили Netflix досудебную претензию

Фото: ТАСС/AP/Willy Sanjuan

Адвокаты американского рэпера P. Diddy (настоящее имя – Шон Комбс. – Прим. ред.) направили стриминг-платформе Netflix досудебную претензию с требованием не выпускать документальный сериал об артисте из-за использования в нем кадров, на которые сервис не получал разрешения. Об этом сообщает телеканал СNN со ссылкой на источники.

В конце ноября Netflix анонсировал выпуск мини-сериала "Шон Комбс: Расплата" о жизни P. Diddy и его карьерном кризисе. Продюсером картины выступил репер 50 Cent (настоящее имя – Кертис Джеймс Джексон III. – Прим. ред.), а режиссером – Александрия Стэплтон. Отмечалось, что мини-сериал выйдет 2 декабря этого года.

"Netflix во главе с его генеральным директор Тедом Сарандосом знали, что Комбс собирал отснятый материал с 19 лет, чтобы рассказать свою историю по-своему <...> присвоение этой работы со стороны Netflix в корне несправедливо и незаконно", – заявила команда P. Diddy.

Представитель рэпера Джуда Энгельмайер рассказала, что артист на протяжении нескольких десятилетий непрерывно себя снимает, чтобы запечатлеть жизнь для собственного документального фильма. Она отметила, что кадры, снятые за шесть дней до ареста P. Diddy в сентябре 2024 года и показанные в трейлере Netflix, – часть личного проекта музыканта.

По данным СМИ, представитель стриминг-платформы в комментариях к сложившейся ситуации сослался на режиссера-документалиста Стэплтон, заявлявшую, что съемочная группа получила видеоматериалы законно. При этом отмечается, что команда P. Diddy и он сам не видели сериал "Шон Комбс: Расплата" заранее.

Рэпера арестовали в сентябре 2024 года после обвинений в совершении насилия и торговле людьми. По данным СМИ, артист организовывал вечеринки, на которых предлагал гостям запрещенные вещества и услуги секс-работниц.

Также против музыканта выдвинули обвинения в использовании принудительного труда. Указывалось, что артист эксплуатировал своих сотрудников и несколькие предприятия для совершения и сокрытия актов насилия, издевательств и коммерческого секса.

В 2025 году суд признал P. Diddy виновным в двух эпизодах транспортировки людей для занятия проституцией. Рэперу назначили наказание в виде 50 месяцев заключения и выплате штрафа в размере 500 тысяч долларов.