Page Six: рэпер P. Diddy выйдет из тюрьмы позже на месяц

Фото: ТАСС/MaryEvans/Allstar/Graham Whitby

Выход из тюрьмы американского рэпера и продюсера P. Diddy (настоящее имя – Шон Комбс. – Прим. ред.) был перенесен на месяц. Об этом сообщает портал Page Six.

Изначально исполнитель должен был выйти на свободу в мае 2028 года. Однако, согласно новым данным, дату передвинули на июнь. Причина данного решения не указывается.

Музыканта арестовали в сентябре 2024 года по обвинению в насилии и торговле людьми. По данным обвинительного заключения, он устраивал вечеринки, на которых раздавал гостям запрещенные вещества, после чего принуждал их к половым актам с работниками секс-индустрии.

Позже против P. Diddy было вынесено еще одно обвинительное заключение, согласно которому он использовал множество своих предприятий для совершения и сокрытия актов насилия, издевательств и коммерческого секса.

В июле этого года суд приговорил рэпера к 4 годам и 2 месяцам тюремного заключения. Однако, по данным СМИ, рэпер может выйти на свободу досрочно. Уточнялось, что он сможет принять участие в программе лечения от зависимости от запрещенных веществ, успешное завершение которой сократит срок наказания на год.