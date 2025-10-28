ABC News: рэпер P. Diddy может выйти на свободу досрочно

Фото: legion-media.com/Image Press Agency/Sipa USA

Американский рэпер и продюсер P. Diddy (настоящее имя – Шон Комбс) может выйти на свободу раньше ожидаемого срока, сообщает телеканал ABC News со ссылкой на данные Федерального бюро тюрем США.

По данным СМИ, предполагаемая дата освобождения Комбса из следственного изолятора в Бункере – 8 мая 2028 года. Однако срок может быть пересмотрен, если адвокаты рэпера добьются его перевода в учреждение с более мягкими условиями.

В этом случае он сможет принять участие в программе лечения от зависимости от запрещенных веществ, успешное завершение которой сократит срок наказания на год.

Музыканта арестовали в сентябре прошлого года по обвинению в насилии и торговле людьми. Согласно данным обвинительного заключения, он устраивал вечеринки, на которых раздавал гостям запрещенные вещества и принуждал их к половым актам с работниками секс-индустрии.

Адвокат Энтони Рикко отказался вести дело музыканта в феврале 2024 года. Позже против Комбса вынесли еще одно обвинительное заключение, согласно которому продюсер использовал множество своих предприятий для совершения и сокрытия актов насилия, издевательств и коммерческого секса.

В июле этого года суд признал его виновным и приговорил к 4 годам и 2 месяцем тюремного заключения. По словам президента США Дональда Трампа, рэпер просил его о помиловании. Американский лидер готов рассмотреть смягчение приговора, но пока колеблется в этом вопросе.

